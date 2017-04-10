В Кургане возбуждено уголовное дело в отношении жительницы ХМАО / За махинации с маткапиталом

Публикации за 10.04.17

В Кургане по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту незаконного распоряжения средствами материнского капитала. Лишенная родительских прав женщина забрала все деньги себе.

Как сообщают в пресс-службе регионального надзорного ведомства, в ходе проверки было установлено, что жительница Ханты-Мансийского автономного округа, будучи лишенной родительских прав в отношении троих несовершеннолетних детей, решила обналичить средства материнского капитала, право на который у нее возникло после рождения третьего ребенка.

Для этих целей она приобрела земельный участок на территории Кетовского района для строительства жилого дома. Оформив договор займа, женщина предоставила заявление в Управление Пенсионного фонда России в Кургане на распоряжение средствами материнского капитала. В результате ей было перечислено более 400 тысяч рублей, которыми она распорядилась по своему усмотрению. При этом все ее трое детей проживают в ХМАО и находятся под опекой.

По результатам проведенной проверки прокурором города в органы предварительного расследования направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам рассмотрения документов следственными органами возбуждено уголовное дело.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 10.04.17

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