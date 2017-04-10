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Курган

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Публикации за 10.04.17

Во время паводка в Кургане будут чаще проверять качество воды

Во время паводка в Кургане будут чаще проверять качество воды

Во время весеннего половодья в Кургане усилят контроль качества воды, подаваемой потребителям. Об этом заявил и.о. генерального директора АО «Водный союз» Владимир Овсянников.

«В паводковый период ужесточается контроль качества воды: на этапах очистки контроль проводится чаще, в частности по мутности река Тобол контролируется не менее шести раз в сутки, фильтры – не менее восьми раз в сутки, выход со станции II-го подъема контролируется ежечасно», – уточнил Владимир Овсянников.

Кроме того, в паводковый период исследование питьевой воды на коли-фаги (показатель вирусного загрязнения) проводится ежедневно, тогда как в остальной период один раз в неделю. Река Тобол по бактериологическим показателям контролируется один раз в неделю, в остальной период – ежемесячно.

По информации пресс-службы предприятия, «Водный союз» ведет планомерную подготовку к работе в условиях паводка. Так, произведена распиловка льда, создан необходимый запас инструментов, спецодежды и материалов, подготовлены передвижные откачивающие и компрессорные установки, спецтехника и дежурный автотранспорт, проверена работоспособность всех агрегатов на насосных станциях. Бригады эксплуатационных подразделений оснащены всем необходимым для оперативных действий по предотвращению подтоплений и засоров. Службы компании, находящиеся в зоне возможного затопления, готовы к эвакуации.

Кроме того, накануне пропуска паводковых вод на очистных сооружениях водопровода был обеспечен необходимый запас реагентов для водоподготовки на весь паводковый период, проведена ревизия всего оборудования и сооружений, участвующих в процессе водоподготовки, а также реализованы мероприятия для бесперебойной работы очистных сооружений водопровода в условиях высокого уровня паводковых вод.

Курган, Марина Шашкова

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