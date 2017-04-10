Зауральские «условники» забывают о своих обязанностях / И могут оказаться за решеткой

Публикации за 10.04.17

В Курганской области полицейские подвели итоги оперативно-профилактической операции «Условник», цель которой – предупреждение совершения преступлений и иных правонарушений со стороны осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества.

В рейдах приняли участие участковые уполномоченные полиции, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, уголовно-исполнительной инспекции, отмечают в региональном УМВД России.

В общей сложности стражами порядка проверено 3506 лиц, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. По итогам проверок выявлено 68 фактов невыполнения ими обязанностей, возложенных судом.

В результате полицейские подготовили ходатайства в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН России по Курганской области на замену условного срока лишением свободы либо вменением дополнительных обязанностей 88 осужденным.

Курган, Марианна Шведова

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