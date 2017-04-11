Депутаты Курганской думы внесли изменения в бюджет города

Публикации за 11.04.17

Накануне в ходе внеочередного заседания депутаты Курганской городской думы внесли изменения в бюджет областного центра на текущий год. Об этом сообщают в пресс-службе муниципалитета.

По данным источника, в соответствии с изменениями увеличивается доходная часть казны. За счет безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов она прирастет 394 млн 794 тысячами рублей. Из этих средств 64,8 млн рублей – федеральная субсидия на программу переселения граждан из аварийного жилья, 85,9 млн рублей – субвенция на реализацию госстандарта дошкольного образования на оплату труда работников, 93,7 млн. рублей – субвенция на реализацию госстандарта общего образования на оплату труда работников школ.

Кроме того, изменения позволили на 50 млн рублей увеличить дорожный фонд. Эти деньги направят из областного бюджета. Еще 150 млн рублей составила дотация городскому бюджету. За счет полученных дотаций было увеличено финансирование муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кургане на 2015-2019 годы».

Так как все деньги – целевые, они тут же легли в измененную расходную часть бюджета, отмечает источник.

Курган, Марианна Шведова

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