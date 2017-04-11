В Кургане устраняют последствия коммунальной аварии на Аллее Славы / В сети радуются «безалаберности» чиновников

Публикации за 11.04.17

Накануне в социальных сетях распространили фотографии, сделанные на Аллее Славы в Кургане. На снимках видны лежащие трубы, свернутые в рулоны пласты искусственного газона, раскопанный грунт. Очень скоро пользователи аккаунтов начали танцевать на костях «бездействующих» чиновников, комментируя, что именно те довели памятное место до такого состояния.

При этом от жителей ускользает тот простой факт, что в районе Аллеи Славы ведутся необходимые ремонтные работы на сетях водопровода. И то, что власти стараются восстановить коммуникации, не дожидаясь наступления 9 мая, пожалуй, факт отрадный.

К слову, одним из вопросов прошедшего накануне аппаратного совещания в администрации города стала как раз подготовка ко Дню Победы. Не забыли чиновники и о произошедшей аварии на улице Володарского. Так, в ходе обсуждения вопроса сити-менеджер Андрей Потапов отдал распоряжение директору департамента ЖКХ Александру Гонцову не снимать с контроля вопрос об устранении аварии на сетях водоотведения в районе Аллеи Славы. Заместителю директора департамента социальной политики, начальнику управления образования Ивану Сбродову было поручено продолжить работу по подготовке праздничных мероприятий к 9 Мая, директору департамента развития городского хозяйства Андрею Нелюбину – не ослаблять контроль за приведением в порядок памятников и мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 11.04.17

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