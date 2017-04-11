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Курган

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Публикации за 11.04.17

В Зауралье построят еще один газопровод

В Зауралье построят еще один газопровод

По состоянию на 1 января 2017 года уровень обеспеченности населения пострадавших территорий от радиационных аварий на производственном объединении «Маяк» составил 82,7%. Об этом сообщил 10 апреля начальник Управления реабилитации территорий и защиты населения Сергей Кетов.

Как было отмечено, создание условий безопасной жизнедеятельности населения на территориях, подвергнувшихся радиации вследствие аварии на комбинате «Маяк», остается актуальной задачей. В частности, в этом году планируется завершить строительство межпоселкового газопровода в населенных пунктах Далматовского и Катайского районах.

Благодаря реализации соответствующей программы за 2011-2016 годы в пострадавших районах построено и введено в эксплуатацию 156,4 км газопроводов, 55,2 км водопроводных сетей, пробурено 12 водозаборных скважин, запущено шесть водоочистных установок, сообщают в пресс-службе регионального кабмина.

Как отметил первый заместитель губернатора Курганской области Виктор Сухнев, в рамках государственной программы на пострадавших территориях было введено в эксплуатацию много социально-значимых объектов. «Необходимо приложить все усилия для того, чтобы успешно завершить начатые объекты», – резюмировал он.

Курган, Марина Шашкова

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