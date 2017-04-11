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Курган

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Публикации за 11.04.17

Замглавы Зауралья назвал главные причины, мешающие развитию сельского хозяйства

Замглавы Зауралья назвал главные причины, мешающие развитию сельского хозяйства

Недостаточная кондиционность семян, низкий уровень обеспеченности хозяйств техникой, нехватка мощностей в первичной подработке и хранении продукции, закредитованность ряда хозяйств и низкий уровень рентабельности в животноводстве – таковы основные проблемы, мешающие развитию отрасли сельского хозяйства. Об этом накануне сообщил замминистру сельского хозяйства Джамбулату Хатуову заместитель губернатора Курганской области Сергей Пугин.

В своем выступлении перед высокопоставленным гостем региона директор департамента АПК рассказал и о достижениях, которых добилась область. В частности, это рост объемов производства сельхозпродукции, инвестиций в агропромышленный комплекс, приобретения техники и оборудования, производства зерна, стабилизация поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах.

Среди приоритетов развития АПК региона Пугин назвал поддержку инвестиционных проектов по глубокой переработке зерна, расширение поставок зауральского зерна на экспорт, развитие животноводства и другие.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 11.04.17

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