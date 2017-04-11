Замглавы Зауралья назвал главные причины, мешающие развитию сельского хозяйства

Публикации за 11.04.17

Недостаточная кондиционность семян, низкий уровень обеспеченности хозяйств техникой, нехватка мощностей в первичной подработке и хранении продукции, закредитованность ряда хозяйств и низкий уровень рентабельности в животноводстве – таковы основные проблемы, мешающие развитию отрасли сельского хозяйства. Об этом накануне сообщил замминистру сельского хозяйства Джамбулату Хатуову заместитель губернатора Курганской области Сергей Пугин.

В своем выступлении перед высокопоставленным гостем региона директор департамента АПК рассказал и о достижениях, которых добилась область. В частности, это рост объемов производства сельхозпродукции, инвестиций в агропромышленный комплекс, приобретения техники и оборудования, производства зерна, стабилизация поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах.

Среди приоритетов развития АПК региона Пугин назвал поддержку инвестиционных проектов по глубокой переработке зерна, расширение поставок зауральского зерна на экспорт, развитие животноводства и другие.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 11.04.17

В Зауралье построят еще один газопровод. / В Кургане устраняют последствия коммунальной аварии на Аллее Славы. В сети радуются «безалаберности» чиновников. / Депутаты Курганской думы внесли изменения в бюджет города. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»