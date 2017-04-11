В Зауралье будут проверять, знают ли жители о ВИЧ

Публикации за 11.04.17

В этом году в Зауралье в соответствии с Государственной стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции вводится новый индикатор – уровень информированности населения по вопросам этого заболевания. Ожидается, что знаниями об этой болезни должны будут обладать не менее 84% из опрошенных, участвующих в специальных социальных срезах.

Как рассказала накануне в ходе аппаратного совещания в правительстве области директор регионального департамента здравоохранения Лариса Кокорина, в Зауралье ежегодно растет число обследованных на ВИЧ-инфекцию. По итогам первого триместра 2017-го, например, число обследованных выше на 30%, чем это было в аналогичный период 2016 года.

По ее словам, заболевание выявляется во всех возрастных группах, но наибольшая доля инфицированных приходится на граждан 20-39 лет (74%).

В прошлом году в рамках реализации стратегии было организовано анонимное тестирование на ВИЧ во всех муниципальных образованиях. Свое здоровье в мобильных пунктах проверили более 400 человек. Кроме того, проверяются иностранцы, претендующие на временное проживание в Российской Федерации. В 2016 году было обследовано 3,5 тысячи человек, у пяти из них ВИЧ-инфекция обнаружена. После установления этого факта в отношении их были проведены противоэпидемические мероприятия.

«В целом обстановка остается достаточно сложной, поэтому самое главное здесь – предупреждение распространения ВИЧ-инфекции. Я прошу Департамент здравоохранения, Департамент образования и науки, управление социальной политики Правительства области и другие органы исполнительной власти сосредоточиться именно на этом направлении – на информированности населения», – резюмировал по итогам обсуждения первый замгубернатора Виктор Сухнев.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 11.04.17

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