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Курган

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Публикации за 11.04.17

В Зауралье ветеранам ВОВ помогут с капитальным ремонтом жилья

В Зауралье ветеранам ВОВ помогут с капитальным ремонтом жилья

Пятеро участников и инвалидов Великой Отечественной войны, жилье которых нуждается в капитальном ремонте, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей на его восстановление. Решение принято сегодня правительством Курганской области.

Как пояснила начальник главного управления социальной защиты населения Вера Демина, право на такую выплату получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, жилые помещения которых межведомственной комиссией признаны подлежащими капитальному ремонту, а также не имеющие основания для обеспечения жильем за счет средств федерального бюджета. Она добавила, что в этом году на указанные цели в бюджете запланировано 500 тысяч рублей.

Всего, по данным регионального правительства, в 2017 году из федерального бюджета было выделено 32 млн. рублей на обеспечение жильем участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Благодаря этим средствам все представители этой льготной категории, стоящие в очереди на улучшение жилищных условий по состоянию на 1 января 2017 года, будут обеспечены квартирами. Число получателей поддержки – 29 человек.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 11.04.17

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