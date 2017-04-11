Жителей Кургана призывают выбрать любимую территорию для благоустройства

Публикации за 11.04.17

На сайте администрации Кургана стартовало онлайн-голосование, участники которого могут выбрать территории, которые, по их мнению, необходимо облагородить в рамках проекта «Городская среда».

Пока в лидерах голосования – Улица Илизарова (от 7 до 16 микрорайонов Заозерного жилого массива). За этот участок проголосовали более 70% участников опроса. Далее идут Бошняковский сквер (ул. Проходная от улицы Красина до улицы Товарная) (порядка 14% опрошенных), сквер у памятника Т. Невежину на привокзальной площади (около 10% голосов), скейт-парк в ЦПКиО (чуть более 9%).

Отметим, что жители города могут выбрать сразу несколько вариантов ответа. Все предложенные места, говорится в примечании опроса, подготовлены на основании поступивших в администрацию города заявлений (по состоянию на 10 апреля). Окончательно он будет сформирован после завершения приема заявок, дата которого назначена на 14 апреля.

Добавим, что к обеду сегодняшнего дня мнение города с численностью населения 325 тысяч человек выразили не более 500 его жителей.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 11.04.17

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