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Курган

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Публикации за 11.04.17

Госжилинспекции Зауралья добавили работы

Госжилинспекции Зауралья добавили работы

У Государственной жилищной инспекции прибавится работы. Теперь ведомство будет заниматься не только государственным жилищным надзором за состоянием многоквартирных домов, но будет следить за нормативами потребления коммунальных ресурсов. Соответствующее изменение было внесено сегодня, 11 апреля, на заседании правительства области.

Как отмечают в пресс-службе губернатора Зауралья, также ГЖИ региона предстоит обращать внимание на условия и методы расчета коммунальных ресурсов, а также их обоснованность.

Источник поясняет, что расширение полномочий ГЖИ связано с изменениями, которые были внесены в Жилищный кодекс. По мнению специалистов, они будут способствовать усилению контроля в сфере предоставления коммунальных ресурсов.

Курган, Марина Шашкова

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