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Курган

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Публикации за 12.04.17

В Кургане четверо полицейских пойдут под суд за избиение задержанных

В Кургане четверо полицейских пойдут под суд за избиение задержанных

В Кургане завершено расследование уголовного дела в отношении четверых сотрудников патрульно-постовой службы, которые обвиняются в превышении должностных полномочий. По версии следствия, сотрудники полиции избили задержанного.

Как было установлено в ходе следствия, в ноябре 2015 года на одной из улиц Кургана сотрудники полиции задержали двух мужчин. В момент задержания один из них попытался оказать сопротивление и ударил полицейского. Оба гражданина были доставлены на стационарный пост, где полицейские избили их ногами и резиновыми палками. В результате одному из потерпевших были причинены телесные повреждения в виде ссадин, кровоподтеков и закрытого перелома ребра.

Как сообщают в СУ СКР региона, в настоящее время расследование уголовного дела завершено, обвинительное заключение утверждено. В ближайшее время уголовное дело по существу рассмотрит суд.

Курган, Марианна Шведова

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