В Зауралье появится точка доступа к ресурсам Президентской библиотеки

Публикации за 12.04.17

Накануне члены правительства Курганской области утвердили соглашение с Президентской библиотекой имени Б.Н. Ельцина. Этот документ предусматривает открытие для региона точки доступа к информационным ресурсам библиотеки.

В пресс-службе главы Зауралья подчеркивают, что этот даст возможность жителям области знакомиться с уникальными электронными копиями документов и произведений по истории России и русского языка, получить доступ к архивным материалам и редким книжным изданиям. В Кургане это можно будет сделать из библиотеки имени Югова.

Напомним, ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» находится в Санкт-Петербурге, она начала свою деятельность в 2009 году. По сути, она является многофункциональным информационным центром. Имеет статус национальной библиотеки России. В цифровом фонде библиотеки находится более 500 тысяч документов.

Курган, Марианна Шведова

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