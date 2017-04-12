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Курган

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Публикации за 12.04.17

В Зауралье засеют более 1,4 млн гектаров земли

В Зауралье засеют более 1,4 млн гектаров земли

Накануне в ходе заседания Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с организацией весенних полевых работ в регионах УФО, директор агропромышленного комплекса Зауралья Сергей Пугин рассказал о том, как область готовится к посевной. Заседание провели директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ Петр Чекмарев и глава Зауралья Алексей Кокорин.

По словам Сергея Пугина, в 2017 году посевная площадь в Курганской области составит 1 млн 400 тысяч гектаров.

Регион активно готовится к весенним полевым работам. Произведено закрытие влаги в почве на площади 800 тысяч гектаров. Больше половины этих земель уйдет под яровой сев, который начнется в первые дни мая. Львиную долю площадей займут зерновые и зернобобовые культуры. На остальных засеют технические и кормовые культуры, картофель и овощи, сообщают в пресс-службе регионального кабмина. Обеспеченность семенами зерновых и зернобобовых культур в регионе составляет 102%; 63% проверенных семян являются кондиционными, то есть соответствуют всем стандартам качества. Этот показатель на 10% больше относительно прошлого года.

По словам Пугина, для обеспечения высева не менее 85% кондиционных семян Департаментом АПК предусмотрено 33 миллиона рублей из бюджетов разных уровней.

«Таким образом, количество элитных семян для сортообновления у нас увеличится в два раза по сравнению с 2016 годом. На первое апреля мы приобрели шесть с половиной тонн таких семян. Из них большая часть произведены в хозяйствах Зауралья. До начала посевной планируем приобрести еще 4 тысячи тонн элитных семян», – подчеркнул Сергей Пугин.

Добавим, что всего на проведение весенних полевых работ сельскохозяйственным товаропроизводителям требуется около 3 млрд рублей, из которых 1,5 млрд – кредитные средства.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 12.04.17

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