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Курган

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Публикации за 12.04.17

Государственный долг Зауралья продолжает расти

Государственный долг Зауралья продолжает расти

По состоянию на начало 2017 года госдолг Курганской области достиг до 15,1 млрд рублей, увеличившись за прошлый год на 2 млрд рублей. Эта цифра составляет 87% от объема дохода бюджета Зауралья без учета безвозмездных поступлений. Такие данные были озвучены накануне в ходе заседания правительства региона.

По словам начальника Финуправления Елены Лукашук, доходы областного бюджета в 2016 году составили более 32,6 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 3,6 млрд рублей. Расходы составили 35,5 млрд рублей.

На выплату зарплат бюджетникам было направлено 5,5 млрд рублей, на социальную поддержку – 9,4 млрд рублей, в том числе по платежам на обязательное медицинское страхование неработающего населения – 4,2 млрд рублей.

64% средств бюджета было направлено на финансирование социально значимых отраслей (23 млрд рублей). Еще 2 млрд рублей – на инвестиционную программу области. На государственную поддержку сельскохозяйственного производства выделено 1,3 млрд рублей. Помощь бюджетам муниципальных образований – 13,1 млрд рублей.

Курган, Марианна Шведова

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