Государственный долг Зауралья продолжает расти

Публикации за 12.04.17

По состоянию на начало 2017 года госдолг Курганской области достиг до 15,1 млрд рублей, увеличившись за прошлый год на 2 млрд рублей. Эта цифра составляет 87% от объема дохода бюджета Зауралья без учета безвозмездных поступлений. Такие данные были озвучены накануне в ходе заседания правительства региона.

По словам начальника Финуправления Елены Лукашук, доходы областного бюджета в 2016 году составили более 32,6 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 3,6 млрд рублей. Расходы составили 35,5 млрд рублей.

На выплату зарплат бюджетникам было направлено 5,5 млрд рублей, на социальную поддержку – 9,4 млрд рублей, в том числе по платежам на обязательное медицинское страхование неработающего населения – 4,2 млрд рублей.

64% средств бюджета было направлено на финансирование социально значимых отраслей (23 млрд рублей). Еще 2 млрд рублей – на инвестиционную программу области. На государственную поддержку сельскохозяйственного производства выделено 1,3 млрд рублей. Помощь бюджетам муниципальных образований – 13,1 млрд рублей.

Курган, Марианна Шведова

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