Во время праздников в Зауралье будут чертить «антиалкогольные» границы

Публикации за 12.04.17

Накануне члены правительства Курганской области одобрили изменения в региональный закон, регулирующий сферу производства и оборота этилового спирта, а также алкогольной и спиртсодержащей продукции.

В частности, эти изменения устанавливают порядок информирования органов власти о расположенных на территории муниципального образования точек торговли алкоголем (речь идет и об организациях, и о ИП). Кроме того, в документе устанавливаются границы прилегающих территорий к местам массового скопления граждан в период проведения публичных мероприятий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Кроме того, добавляют в пресс-службе кабмина, изменениями определен минимальный размер оплаченного уставного капитала (уставного фонда) организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции (за исключением организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания) – 100000 рублей.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 12.04.17

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