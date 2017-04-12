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Курган

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Публикации за 12.04.17

Зауралье получит более 6,5 млн рублей, чтобы узнать о качестве образования

Зауралье получит более 6,5 млн рублей, чтобы узнать о качестве образования

Федеральный центр направит 6,6 млн рублей в казну Зауралья на проведение независимой оценки качества услуг в сфере образования в этом году. Соответствующее Соглашение с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки было утверждено на заседании правительства области.

Ожидается, что в 2017 году в сфере образования независимая оценка будет проведена в 818 организациях. К ним относятся школы, детские сады, профучилища, учреждения дополнительного образования, а также автошколы и учебные центры. Главным итогом должны стать не только выявление лучших, но и корректировка работы тех образовательных организаций, которые оказались в нижних строчках рейтинга независимой оценки.

Кроме того, в ходе заседания члены правительства утвердили Соглашение с Министерством образования и науки РФ о предоставлении Курганской области субсидии на повышение качества образования в школах – более 1 млн рублей. Софинансирование из областного бюджета составит 450 тысяч рублей.

Основная часть выделенных средств будет направлена на повышение квалификации учителей и обучение педагогов школ, которые показывают невысокие результаты.

Курган, Марина Шашкова

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