На развитие сельского спорта в Зауралье направят более 19 млн рублей

Публикации за 12.04.17

Курганская область получит из федерального бюджета около 17,7 млн рублей на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. Деньги будут предоставлены в рамках госпрограммы РФ «Развитие образования».

Как сообщают в пресс-службе регионального кабмина, еще 1,5 млн рублей на те же цели направит казна области.

По словам директора департамента образования и науки Натальи Бобковоа, в этом году на выделенные средства в Зауралье планируется провести ремонт 14 спортивных залов, двух спортплощадок, а также открыть пять спортивных клубов, расположенных в сельских школах.

Добавим, что в прошлом году в рамках аналогичного соглашения в сельских школах региона было отремонтировано 18 спортивных залов.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 12.04.17

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