NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 12.04.17

На развитие сельского спорта в Зауралье направят более 19 млн рублей

На развитие сельского спорта в Зауралье направят более 19 млн рублей

Курганская область получит из федерального бюджета около 17,7 млн рублей на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. Деньги будут предоставлены в рамках госпрограммы РФ «Развитие образования».

Как сообщают в пресс-службе регионального кабмина, еще 1,5 млн рублей на те же цели направит казна области.

По словам директора департамента образования и науки Натальи Бобковоа, в этом году на выделенные средства в Зауралье планируется провести ремонт 14 спортивных залов, двух спортплощадок, а также открыть пять спортивных клубов, расположенных в сельских школах.

Добавим, что в прошлом году в рамках аналогичного соглашения в сельских школах региона было отремонтировано 18 спортивных залов.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 12.04.17

Зауралье получит более 6,5 млн рублей, чтобы узнать о качестве образования. / Во время праздников в Зауралье будут чертить «антиалкогольные» границы. / Государственный долг Зауралья продолжает расти.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter