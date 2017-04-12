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Курган

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Публикации за 12.04.17

Подозреваемому в расстреле семьи под Курганом грозит пожизненный срок

Подозреваемому в расстреле семьи под Курганом грозит пожизненный срок

Зампрокурора Курганской области утвердил обвинительное заключение по делу о тройном убийстве семьи в поселке Европейский, которое произошло в ноябре прошлого года. Обвиняемый – 26-летний гражданин Республики Узбекистан, который ранее помогал этой семье строить дом.

Предварительная причина убийства – невыплата нанимателем денег за выполненную работу, сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, молодой мужчина пришел в дом в отсутствие хозяев. Воспользовавшись тем, что никого нет, он с помощью инструментов взломал сейф, в котором хранились охотничье ружье и боеприпасы. Когда в дом вошла совершеннолетняя дочь хозяев, он связал ее и запер в подсобном помещении.

Дождавшись прихода ее родителей, он расстрелял бывших нанимателей, а после расправился и с девушкой. Перед тем, как покинуть место преступления, рабочий похитил из дома оружие и имущество на сумму 55 тысяч рублей.

После вручения мужчине копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Курганский областной суд для рассмотрения по существу. За совершение указанных преступлений может быть назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Курган, Марина Шашкова

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