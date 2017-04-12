Молодой курганец до смерти забил бабушку своей подруги

Публикации за 12.04.17

22-летний курганец предстанет перед судом по обвинению в совершении убийства пожилой женщины, находящейся в беспомощном состоянии. Уголовное дело в отношении него в ближайшее время по существу рассмотрит суд.

Как сообщают в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, согласно материалам дела, вечером 22 октября прошлого года юноша находился в гостях у своей 17-летней подруги, где вместе с ней и ее родственниками употреблял спиртное по случаю семейного праздника. В какой-то момент между ним и хозяевами произошел конфликт, переросший в драку. Наблюдавшей за этим 66-летней бабушке юной хозяйки стало плохо, она потеряла сознание.

Родственники бросились помогать пожилой женщине, хотели вызвать «скорую помощь», однако в запале гость начал бить беспомощную жертву по лицу руками и ногами, причинив той открытую черепно-лицевую травму. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В отношении обвиняемого судом по ходатайству следствия была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствие по делу завершено, обвинительное заключение утверждено.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 12.04.17

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