На зауральском предприятии погиб рабочий

Публикации за 13.04.17

В селе Целинное Курганской области начата проверка по факту гибели рабочего на территории дорожного предприятия. Трагедия произошла накануне днем.

Как рассказали корреспонденту NDNews в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, ЧП случилось на территории ОАО «Целинное ДРСП», расположенного в селе Целинное по улице Кооперативная. Здесь был смертельно травмирован рабочий 1976 года рождения. Подробности происшествия не уточняются. Известно лишь, что по данному факту следственными органами СУ СК России по Курганской области проводится доследственная проверка.

В рамках проведения проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Курган, Марианна Шведова

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