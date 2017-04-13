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Курган

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Публикации за 13.04.17

Зауралец, четырежды ударивший женщину топором, приговорен к 13 годам колонии

Зауралец, четырежды ударивший женщину топором, приговорен к 13 годам колонии

В Зауралье вынесен приговор в отношении 20-летнего жителя Макушинского района, который признан виновным в совершении покушения на убийство, сопряженного с разбоем, а также разбоя с применением насилия, опасного для жизни и здоровья. Жертва преступления чудом осталась жива.

Как было доказано в суде, вечером 4 января 2017 обвиняемый, находясь в одном из магазинов города Макушино, имеющимся у него топором нанес не менее четырех ударов по голове продавца. В результате молодая женщина была тяжело травмирована. После того, как продавец была «нейтрализована», молодой человек похитил деньги и товар, принадлежащий владельцу магазина, а также продавцу, на общую сумму более 8 тысяч рублей.

После совершения преступления скрылся с места преступления, однако впоследствии был задержан сотрудниками полиции.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в совершении указанных преступлений. По совокупности их назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Курган, Марианна Шведова

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