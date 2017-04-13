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Курган

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Публикации за 13.04.17

Директора курганской управкомпании оштрафовали за снег на крышах

Директора курганской управкомпании оштрафовали за снег на крышах

Директор ООО «УК «Лидер» привлечен к административной ответственности за невыполнение требований прокурора. Нарушение в части очистки кровель жилых домов от снега и льда было выявлено в результате проведенной прокуратурой проверки.

Однако, несмотря на то, что на нарушение руководителю управкомпании было указано заранее, он не выполнил свои обязательства по его устранению. Выяснилось, что толщина снега на крыше дома №7 по улице Красина на момент проверки (а она была проведена 26 февраля) превышала 30 см.

В связи с тем, что директором ООО «УК «Лидер» не выполнено законное требование прокурора, в отношении него было возбуждено дело об административном правонарушении по соответствующей статье.

По результатам его рассмотрения директор ООО «УК «Лидер» привлечен к ответственности в виде штрафа.

Курган, Марианна Шведова

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