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Курган

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Публикации за 13.04.17

В Зауралье от укусов клещей пострадали трое детей

В Зауралье от укусов клещей пострадали трое детей

11 апреля в Курганской области зафиксирован первый случай присасывания клеща. Это случилось в областном центре. Пострадал ребенок.

Следом зарегистрировано еще три обращения в медучреждения в Шатровском, Каргапольском районах и городе Шадринске. В двух случаях с членистоногим кровопийцей столкнулись дети, в одном – взрослый. Все они не были привиты против клещевого вирусного энцефалита.

Как сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Курганской области, в Центре гигиены и эпидемиологии региона были исследованы два клеща. Оба носителями вируса не являлись.

В целом в регионе против клещевого вирусного энцефалита привито 18152 человека, в том числе 8405 детей. В 2017 году запланирована акарицидная обработка 1100 га (территории парков, скверов, кладбищ, мест массового пребывания граждан).

Телефон для консультаций по профилактике клещевых вирусных инфекций – 46-12-52.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 13.04.17

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