В Зауралье от укусов клещей пострадали трое детей

11 апреля в Курганской области зафиксирован первый случай присасывания клеща. Это случилось в областном центре. Пострадал ребенок.
Следом зарегистрировано еще три обращения в медучреждения в Шатровском, Каргапольском районах и городе Шадринске. В двух случаях с членистоногим кровопийцей столкнулись дети, в одном – взрослый. Все они не были привиты против клещевого вирусного энцефалита.
Как сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Курганской области, в Центре гигиены и эпидемиологии региона были исследованы два клеща. Оба носителями вируса не являлись.
В целом в регионе против клещевого вирусного энцефалита привито 18152 человека, в том числе 8405 детей. В 2017 году запланирована акарицидная обработка 1100 га (территории парков, скверов, кладбищ, мест массового пребывания граждан).
Телефон для консультаций по профилактике клещевых вирусных инфекций – 46-12-52.
Курган, Марина Шашкова
Курган. Другие новости 13.04.17
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