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Курган

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Публикации за 13.04.17

Двое зауральцев попались после попытки ограбить АЗС

Двое зауральцев попались после попытки ограбить АЗС

В Зауралье сотрудники полиции задержали двух граждан, пытавшихся ограбить АЗС. Злоумышленники пытались проникнуть в здание заправочной станции утром 14 февраля.

Как сообщают в пресс-службе УВМД России по Курганской области, один из молодых людей через окно распылил газовый баллончик, а второй в это время попытался вскрыть запертую дверь. Однако кассир АЗС пригрозила, что вызовет полицию и начала набирать телефонный номер. Испугавшись, неудачливые воришки скрылись.

По звонку женщины на место выехала следственно-оперативная. Поиски преступников осложнялись тем, что на территории АЗС нет камер видеонаблюдения.

Однако подозреваемых в попытке совершения грабежа все-таки установили. Ими оказались братья 21 и 22 лет, в настоящий момент проживающие в городе Челябинске, где они и были задержаны. 14 февраля молодые люди приехали в Сафакулевский район к родителям, и после употребления спиртного попытались ограбить ближайшую автозаправочную станцию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК Российской Федерации «Грабёж». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до семи лет. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 13.04.17

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