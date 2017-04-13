С начала года в Кургане в пожарах погибли четыре человека

Публикации за 13.04.17

В первом квартале 2017 года на территории Кургана было зарегистрировано 62 пожара, в которых погибли четыре человека. Еще 14 курганцев получили травмы различной степени тяжести. Об этом свидетельствует официальная статистика, представленная пресс-службой муниципалитета.

На пожарах было спасено 77 человек. Зарегистрировано 103 выезда пожарных подразделений на ликвидацию загораний. В ходе пожаров было уничтожено шесть строений. Прямой материальный ущерб от пожаров составил 781389 рублей.

Как отмечают специалисты, основными причинами пожаров стали поджоги, нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей, электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, неисправность узлов и механизмов транспортного средства, неосторожность при курении.

Добавим, что большая часть пожаров (36 из 62) была зафиксирована в жилом секторе. 11 пожаров произошло в садоводческих кооперативах (на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года), девять – на транспортных средствах.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 13.04.17

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