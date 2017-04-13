В Зауралье попасть на территорию психоневрологического интерната мог любой / Забор установили после прокурорской проверки

Публикации за 13.04.17

Прокурора Кетовского района провела проверку соблюдения законодательства в части обеспечения антитеррористической защищенности в учреждениях социального обслуживания граждан. И выявила в деятельности Галишевского психоневрологического интерната его нарушение.

Так, невзирая на требования СанПин, утвержденных Постановлением главного санитарного врача РФ, территория ГБУ «Галишевский психоневрологический интернат» частично не ограждена. Это, убеждены в надзорном ведомстве, отрицательно сказывается на обеспечении должного уровня защищенности объекта, являющегося медицинском учреждении с круглосуточным массовым пребыванием инвалидов, престарелых граждан.

По результатам проверки надзорным ведомством в Кетовский районный суд направлено исковое заявление к интернату о возложении обязанности полностью оградить территорию.

Решением Кетовского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. В настоящее время территория полностью огорожена.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 13.04.17

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