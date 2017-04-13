В Зауралье должник прятал машину в гараже-«матрешке»

Публикации за 13.04.17

В Курганской области судебные приставы нашли разыскиваемый автомобиль в потайном помещении, встроенном в обычный гараж. Машина принадлежит бывшему руководителю предприятия, занимающегося грузоперевозками. В отношении него и было возбуждено исполнительное производство.

Как сообщают в пресс-службе регионального Управления ФССП, согласно решению суда должник должен был уплатить почти полмиллиона рублей задолженности по налогам и кредитам, а также передать находящийся на балансе организации гараж конкурсному управляющему.

Приставы установили, что в собственности у должника имеется автомобиль «Джип Чероки». Однако тот скрывал местонахождение автомобиля, поэтому машину объявили в розыск.

Гараж должник также передавать не торопился, то ссылался на занятость, то просто не выходил на контакт с приставами. В итоге было принято решение о принудительном вскрытии помещения.

Уже попав внутрь гаража, приставы выяснили, что за одним помещением скрывается второе. В основную конструкцию была встроена потайная комната, которую можно было заметить только изнутри. И в этом укрытии стоял находившийся в розыске джип.

В присутствии понятых автомобиль был описан и изъят в счет погашения долга, ключи от гаража переданы взыскателю, а исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 13.04.17

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