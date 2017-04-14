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Курган

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Публикации за 14.04.17

В Зауралье закрыт псевдореабилитационный центр / Сотрудники взяты под стражу

В Зауралье закрыт псевдореабилитационный центр Сотрудники взяты под стражу

В Курганской области возбудили уголовное дело по факту незаконного лишения свободы пациентов в «реабилитационном» центре. Зависимых от пагубных привычек тут лечили издевательствами.

Как рассказали корреспонденту NDNews в пресс-службе следственного управления СКР по Курганской области, речь идет о реабилитационном центре «Ирис», расположенном в Юргамышском районе. По версии следствия, в 2016 – 2017 годах тут незаконно удерживались более 30 граждан, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью. «Лечение», которое проводилось на коммерческой основе, было весьма своеобразным. Кроме того, что пациенты не могли покинуть центр, за непослушание могли быть наказаны. К ним применялись незаконные методы физического и морального воздействия.

В настоящее время четыре сотрудника «Ириса» задержаны и заключены под стражу, добавляет источник.

По делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, иных лиц причастных к его совершению, а также всего круга потерпевших. Расследование уголовного дела продолжается.

Курган, Марианна Шведова

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