NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 14.04.17

Зауральские подростки стали реже «безобразничать»

Зауральские подростки стали реже «безобразничать»

В первом квартале текущего года в Курганской области на 27,1% снизилась подростковая преступность. По словам замгубернатора региона по социальной политике Александра Карпова, положительной динамики удалось достичь благодаря совместным действиям нескольких ведомств, но подчеркнул, что позитивные результаты – не повод для успокоения.

Тема была поднята накануне в ходе заседания областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Одной из мер отвлечения подростков от преступных наклонностей должна стать организация их досуга. Поэтому Карпов поручил Управлению культуры, Управлению по физической культуре, спорту и туризму, департаменту образования продолжить работу по организации досуга детей и подростков, находящихся в социально опасном положении, в свободное от учебы время. В частности, считает Карпов, их нужно активнее привлекать к занятиям в кружках и секциях.

Как отметила директор департамента образования и науки Наталья Бобкова, дети, находящиеся в социально опасном положении, регулярно участвуют в различных внеурочных мероприятиях. В рамках летней оздоровительной кампании запланировано приобретение путевок в лагеря дневного пребывания, загородные и санаторные лагеря, задействовать подростков в работе трудовых отрядов.

ПО словам начальника Главного управления по труду и занятости населения Игоря Ксенофонтова, в этом году финансирование из областного бюджета организации временной занятости подростков увеличено в три раза по сравнению с прошлым годом и составит 1,6 млн рублей. Еще около 5 млн рублей предусмотрено в бюджетах муниципалитетов. Это позволит увеличить число занятых подростков.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 14.04.17

В Зауралье закрыт псевдореабилитационный центр. Сотрудники взяты под стражу. / В Зауралье должник прятал машину в гараже-«матрешке». / В Зауралье попасть на территорию психоневрологического интерната мог любой. Забор установили после прокурорской проверки.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter