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Курган

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Публикации за 14.04.17

Тобол у Кургана резко «подрос» / За сутки – плюс 74 см

Тобол у Кургана резко «подрос» За сутки – плюс 74 см

По данным сайта правительства Курганской области, на котором размещена карта с оперативной информацией об уровне воды в крупных реках региона, за прошедшие сутки вода в Тоболе возле Кургана поднялась на 74 см. Уровень ее составляет 214 см над нулем поста. Опасные явления, напомним, наступают при достижении отметки 850 см.

Выше по течению в районе Звериноголовского Тобол подрос на 39 см, уровень воды тут составляет 372 см. Еще выше (река Уй, район Усть-Уйского) отмечен рост в 48 см, уровень воды – 354 см.

К слову, повышение уровня воды отмечено возле всех наиболее подверженных опасности подтопления крупных населенных пунктов, кроме Далматово (спад 3 см) и Катайска (минус 2 см).

Напомним, по официальным прогнозам, уровень воды в Тоболе у Кургана этой весной может составить 8 метров при погрешности плюс-минус 1,7 метра.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 14.04.17

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