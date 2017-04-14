В Кургане в суд направлено дело Богомолова

В Кургане завершено расследование уголовного дела о мошенничестве при выделении земельных участков застройщику Алексею Богомолову. Группа заинтересованных лиц обвиняется в совершении 19 преступлений.
В частности, уголовное дело было возбуждено в отношении курганского застройщика Алексея Богомолова, заместителя директора Департамента ЖКХ и строительства администрации Кургана Владимира Вертунова, экс-замначальника Управления культуры региона Дмитрия Бровко (сегодня по-прежнему трудится в правительстве, занимаясь охраной объектов культурного наследия). Также среди обвиняемых – бывшая заведующая отделом архитектуры и градостроительства Департамента архитектуры, имущественных и земельных отношений администрации Кургана Светлана Ковешникова. Среди преступлений, которые им инкриминируются, – мошенничество в особо крупном размере, уничтожение чужого имущества, получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и другие.
По версии следствия, в 2014-2015 годах Алексей Богомолов, занимающийся жилищным строительством, обращался к указанным должностным лицам с просьбой согласовать выделения подконтрольным ему организациями не менее шести земельных участков в престижных районах города. В документах указывалось, что строиться на них будут социально значимые объекты. А под эти цели земля выделяется бесплатно. За взятки обвиняемые шли ему на встречу.
Благодаря этому застройщику удалось избежать процедуры предоставления ему участков земли в аренду по результатам торгов, доходы от которых должны были поступить в бюджет города.
Излишне говорить, что на участках он начал строить не социальные объекты, а жилые дома: для этого разрешенный вид использования земель был впоследствии изменен под жилищное строительство. В результате ущерб, причиненный дотационному и дефицитному бюджету Кургана, составил почти 40 миллионов рублей.
Как отмечают в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, также выяснилось, что в ходе строительства одного из домов на таком участке Алексей Богомолов умышленно снес мешавшее ему административное здание Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Курганской области. Ущерб, причиненный федеральному бюджету, составил не менее 593,5 тысячи рублей.
В настоящее время следствие завершено, обвинительное заключение по делу утверждено. В ближайшее время дело по существу рассмотрит суд.
Курган, Марина Шашкова
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