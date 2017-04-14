В Кургане в суд направлено дело Богомолова

Публикации за 14.04.17

В Кургане завершено расследование уголовного дела о мошенничестве при выделении земельных участков застройщику Алексею Богомолову. Группа заинтересованных лиц обвиняется в совершении 19 преступлений.

В частности, уголовное дело было возбуждено в отношении курганского застройщика Алексея Богомолова, заместителя директора Департамента ЖКХ и строительства администрации Кургана Владимира Вертунова, экс-замначальника Управления культуры региона Дмитрия Бровко (сегодня по-прежнему трудится в правительстве, занимаясь охраной объектов культурного наследия). Также среди обвиняемых – бывшая заведующая отделом архитектуры и градостроительства Де­парта­мента ар­хитектуры, имущественных и земельных отношений администра­ции Кур­гана Светлана Ковешникова. Среди преступлений, которые им инкриминируются, – мошенничество в особо крупном размере, уничтожение чужого имущества, получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и другие.

По версии следствия, в 2014-2015 годах Алексей Богомолов, занимающийся жилищным строительством, обращался к указанным должностным лицам с просьбой согласовать выделения подконтрольным ему организациями не менее шести земельных участков в престижных районах города. В документах указывалось, что строиться на них будут социально значимые объекты. А под эти цели земля выделяется бесплатно. За взятки обвиняемые шли ему на встречу.

Благодаря этому застройщику удалось избежать процедуры предоставления ему участков земли в аренду по результатам торгов, доходы от которых должны были поступить в бюджет города.

Излишне говорить, что на участках он начал строить не социальные объекты, а жилые дома: для этого разрешенный вид использования земель был впоследствии изменен под жилищное строительство. В результате ущерб, причиненный дотационному и дефицитному бюджету Кургана, составил почти 40 миллионов рублей.

Как отмечают в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, также выяснилось, что в ходе строительства одного из домов на таком участке Алексей Богомолов умышленно снес мешавшее ему административное здание Цен­тра Го­сударственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Кур­ганской об­ласти. Ущерб, причиненный федеральному бюджету, составил не менее 593,5 тысячи рублей.

В настоящее время следствие завершено, обвинительное заключение по делу утверждено. В ближайшее время дело по существу рассмотрит суд.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 14.04.17

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