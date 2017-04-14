Администрация Кургана лишила перевозчика возможности работать / Прокуратура исправила ситуацию

Публикации за 14.04.17

В Кургане после вмешательства прокуратуры восстановлены права предпринимателя, осуществляющего пассажирские перевозки на территории города. Нарушение было выявлено после того, как предприниматель сам обратился с жалобой в надзорное ведомство.

По его словам, администрация города лишила его возможности работать, причем сделала это незаконно.

Как показала проведенная прокуратурой проверка, в феврале 2017 года муниципалитет незаконно, в одностороннем порядке принял решение о расторжении с предпринимателем договора на допуск к муниципальной маршрутной сети, о чем направил ему соответствующее уведомление. А отсутствие допуска к ней фактически приводило предпринимателя к прекращению коммерческой деятельности.

Защищая права бизнесмена, первый заместитель прокурора Курганской области объявил руководителю администрации Кургана предостережение.

В настоящее время незаконное решение органа местного самоуправления отменено. Нарушение прав предпринимателя, осуществляющего пассажирские перевозки, не допущено, отмечают в ведомстве.

Надзор за соблюдением прав предпринимателей продолжает оставаться на особом контроле прокуратуры.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 14.04.17

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