NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 14.04.17

Администрация Кургана лишила перевозчика возможности работать / Прокуратура исправила ситуацию

Администрация Кургана лишила перевозчика возможности работать Прокуратура исправила ситуацию

В Кургане после вмешательства прокуратуры восстановлены права предпринимателя, осуществляющего пассажирские перевозки на территории города. Нарушение было выявлено после того, как предприниматель сам обратился с жалобой в надзорное ведомство.

По его словам, администрация города лишила его возможности работать, причем сделала это незаконно.

Как показала проведенная прокуратурой проверка, в феврале 2017 года муниципалитет незаконно, в одностороннем порядке принял решение о расторжении с предпринимателем договора на допуск к муниципальной маршрутной сети, о чем направил ему соответствующее уведомление. А отсутствие допуска к ней фактически приводило предпринимателя к прекращению коммерческой деятельности.

Защищая права бизнесмена, первый заместитель прокурора Курганской области объявил руководителю администрации Кургана предостережение.

В настоящее время незаконное решение органа местного самоуправления отменено. Нарушение прав предпринимателя, осуществляющего пассажирские перевозки, не допущено, отмечают в ведомстве.

Надзор за соблюдением прав предпринимателей продолжает оставаться на особом контроле прокуратуры.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 14.04.17

Виновные в гибели стада кабанов под Курганом выплатят 900 тысяч рублей штрафа. / Житель Зауралья похитил человека, находясь в колонии. / В Кургане в суд направлено дело Богомолова.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter