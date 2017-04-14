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Курган

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Публикации за 14.04.17

Житель Зауралья похитил человека, находясь в колонии

Житель Зауралья похитил человека, находясь в колонии

В Курганской области к 10 годам колонии строго режима приговорен мужчина, который, уже отбывая наказание в тюрьме, сумел организовать похищение человека. Его подельник, который непосредственно реализовывал задуманное, проведет за решеткой восемь лет.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Курганской области, мужчины задумали нажиться на похищении человека. Для этого один из них поймал молодого жителя села Маркино, затолкал его в автомобиль и увез в Курган. Оттуда и был произведен звонок родителям похищенного юноши с требованием передать за его освобождение 60 тысяч рублей. «Бонусом» для преступников стал дорогой мобильный телефон, который они забрали у своей жертвы и продали в магазин «Деньги Мигом».

Идти на поводу у преступников родители не стали, а обратились в полицию. В итоге в момент передачи денег «свободный» похититель был задержан. Спустя некоторое время удалось установить личность и второго мужчины.

Добавим, что приговор был вынесен по совокупности, за совершение сразу трех преступлений – похищения человека, вымогательства и хищение телефона.

Курган, Марианна Шведова

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