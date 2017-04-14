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Курган

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Публикации за 14.04.17

Виновные в гибели стада кабанов под Курганом выплатят 900 тысяч рублей штрафа

Виновные в гибели стада кабанов под Курганом выплатят 900 тысяч рублей штрафа

В Зауралье по требованию прокурора в доход Кетовского района взыскано 900 тысяч рублей с предприятия, которое стало виновным в гибели стада животных. Об этом сообщают в прокуратуре области.

Напомним, осенью 2016 года на неогороженном земельном участке произошел разлив битума. В огромной луже увязли и погибли 20 диких кабанов. Установлено, что причиной тому послужили производственные работы, осуществляемые ОАО «Введенское ДРСУ «Автодорстрой». Причиненный ущерб животному миру согласно проведенным расчетам специалистов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области составил 900 тысяч рублей.

Суд, согласившись с позицией надзорного ведомства, взыскал с предприятия в пользу бюджета Кетовского муниципального района 900 тысяч рублей в счет возмещения ущерба, причиненному животному миру.

Ход его исполнения находится на контроле надзорного ведомства.

Курган, Марина Шашкова

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