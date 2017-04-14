Житель Зауралья задержан с крупной партией наркотиков / Хранил «для себя»

Публикации за 14.04.17

В Курганской области полицейские изъяли у жителя поселка Мишкино крупную партию наркотика растительного происхождения. 26-летний ранее судимый мужчина был задержан днем 10 апреля на автодороге у деревни Такташи.

При себе у мужчины оказался пакет с веществом растительного происхождения. Как показала экспертиза, это оказалось наркотическое средство каннабис массой более 666 граммов.

По словам задержанного, все наркотики он хранил для личного употребления.

Спустя два дня, 12 апреля, аналогичный случай был выявлен в городе Петухово. 44-летний ранее судимый неработающий местный житель хранил в своем доме 554,3 грамма каннабиса. И тоже – «для себя».

По фактам незаконного хранения наркотических средств в крупном размере возбуждены уголовные дела. Санкция статьи 228 ч. 2 УК Российской Федерации предусматривает наказание от 3 до 10 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 14.04.17

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