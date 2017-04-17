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Курган

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Публикации за 17.04.17

Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород грудного ребенка из Кургана

Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород грудного ребенка из Кургана

В субботу, 15 апреля, спецборт МЧС России провел успешную санитарно-авиационную эвакуацию тяжелобольной девочки из Кургана в Нижний Новгород. Ребенка с термическими ожогами 50% тела эвакуировали на самолете «Сухой Суперджет 100», сообщают в пресс-службе МЧС России по Курганской области.

Спецборт оснащён современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, позволяющими оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полёта.

Как сообщил замначальника медицинской службы отряда «Центроспас» МЧС России Евгений Штанев, ребенка доставили в федеральный ожоговый центр Нижнего Новгорода.

На протяжении всего полёта маленькую пациентку и её маму сопровождали медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России «Центроспас», Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ и психолог МЧС России».

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области

Курган, Марианна Шведова

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