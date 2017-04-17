Зауральский экс-полицейский летал в Израиль за счет МВД

Публикации за 17.04.17

В Кургане в законную силу вступил приговор суда в отношении бывшего замначальника следственного управления УМВД России по региону, признанному виновным в мошенничестве. Однако от наказания он освобожден.

Как пояснили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, в ходе судебного заседания было установлено, что с 2005 по 2013 годы Яков Иткин, являвшийся заместителем начальника следственного управления регионального УМВД России, во время своих отпусков летал в Израиль. После он предоставлял документы на возмещение расходов в Управление МВД по Курганской области. При этом Иткин скрывал тот факт, что все авиаперелеты оплачивались им не из личных средств, а за счет иностранного государства. Дело в том, что погибший сын экс-полицейского, похороненный там, являлся солдатом армии Государства Израиль.

Приговором Курганского городского суда от 6 февраля 2017 года Яков Иткин был признан виновным в совершении девяти преступлений, предусмотренных статьей «Мошенничество», и освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Тем не менее, сторона обвинения подала апелляцию, не пожелав признавать вину. 13 апреля текущего года апелляционным определением Курганского областного суда обвинительный приговор оставлен без изменения.

Курган, Марианна Шведова

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