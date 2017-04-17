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Курган

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Публикации за 17.04.17

В Кургане в результате пожара погиб мужчина

В Кургане в результате пожара погиб мужчина

Накануне утром, около 10 часов 25 минут по местному времени, в доме, расположенном по адресу: ул. Савельева, 6, произошел пожар. В общей сложности огнем повреждено 20 квадратных метров, сгорели домашние вещи и бытовая техника. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Курганской области, для ликвидации пожара привлекалось 12 человек и 4 единицы техники. Ликвидировать огонь удалось к 10 часам 40 минутам, последствия пожара – к 10-54.

По данным сайта oblast45.ru, в результате пожара погиб 45-летний мужчина, который проживал в квартире. «У него было 80% ожогов», – сообщает источник.

Курган, Марианна Шведова

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