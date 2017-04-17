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Курган

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Публикации за 17.04.17

В Зауралье безопасность во время празднования Пасхи обеспечивали 220 полицейских

В Зауралье безопасность во время празднования Пасхи обеспечивали 220 полицейских

15 и 16 апреля в 47 населенных пунктах Курганской области в 62 церквях, храмах, монастырях, соборах, приходах, подворьях и молельных домах состоялись мероприятия, посвященные празднованию Пасхи. По данным регионального УМВД, в них приняли участие 8645 граждан.

В охране общественного порядка было задействовано 220 сотрудников органов внутренних дел, восемь сотрудников Росгвардии, 13 народных дружинников, пять представителей казачьих обществ и два работника частных охранных организаций.

Празднование прошло спокойно, нарушений общественного порядка не допущено.

А накануне и в сам праздник Великой Пасхи сотрудники Главного управления МЧС России по Курганской области провели профилактические мероприятия для обеспечения пожарной безопасности.

Так, были проведены противопожарные инструктажи и обучение по применению первичных средств пожаротушения со служителями церквей, проверены на соответствие требованиям пожарной безопасности культовые учреждения, сотрудники ведомства еще раз напомнили порядок действий в случае возгорания. Также на протяжении празднования спасатели организовали дежурство с выставлением временных постов.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области

Курган, Марианна Шведова

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