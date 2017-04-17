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Курган

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Публикации за 17.04.17

В Зауралье ограничили движение грузовиков / Чтобы спасти дороги

В Зауралье ограничили движение грузовиков Чтобы спасти дороги

С 15 апреля по 14 мая на территории Курганской области введено временное ограничение движения транспортных средств, имеющих нагрузку более 5 тонн, на ряде автодорог. В честности, такие большегрузы не смогут ездить по дорогам Шадринск – Ялуторовск, «Екатеринбург – Шадринск – Курган» – Падерино (граница Свердловской области).

Кроме того, автомобилям с нагрузкой более 6 тонн временно закрыт въезд на остальные дороги регионального или межмуниципального значения Курганской области с твердым покрытием. По грунтово-профилированным автомобильным дорогам запрещается движение грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн, отмечают в пресс-службе УВМД России по Курганской области. Исключение составят лишь владельцы автомобилей, оформившие специальное разрешение, выдаваемое департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Отметим, что временное ограничение движения в весенний период не распространяется на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами (в т.ч. международные), перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий.

По дорогам Кургана ездить не смогут машины, предельно допустимое значение нагрузки на любую из осей которых превышает 5 тонн.

По информации источника, эти меры связаны с необходимостью сохранения дорог для их дальнейшей эксплуатации. Как отмечают специалисты, переувлажнение почв, обочин, насыпи под асфальтобетонным покрытием способствует тому, что данное покрытие проезжей части становится мягким и легко продавливается под тяжелым транспортом.

Курган, Марианна Шведова

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