Глава Зауралья потребовал держать ситуацию с паводком на особом контроле / Вода в Тоболе у Кургана достигла 334 см

Публикации за 17.04.17

Тема паводка стала одной из центральных на аппаратном совещании, которое провел сегодня губернатор Курганской области Алексей Кокорин. Говоря о весеннем половодье, глава региона поручил всем членам правительства держать ситуацию на особом контроле.

По мнению Алексея Кокорина, сложная ситуация уже складывается в селе Усть-Уйское на реке Уй. Однако она находится под контролем.

«Все силы и средства для половодья готовы. Будем надеяться, что в этом году благодаря тем мероприятиям, которые мы ежедневно проводим, нам удастся благоприятно пройти этот период, и мы не будем испытывать тех трудностей, с которыми столкнулись в прошлом году», – отметил он.

Добавим, что, по данным на 10 часов утра 17 апреля, вода в реке Уй возле села Усть-Уйское за сутки поднялась на 65 см и достигла 473 см. Вода в Тоболе возле села Звериноголовское подросла на 56 см (уровень 530 см), а возле Кургана – на 35 см и достигла отметки в 334 см. Ровно неделю назад Тобол под Курганом находился на отметке 49 см.

Курган, Марианна Шведова

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