Зауральские спортсмены завоевали 1111 медалей

Публикации за 17.04.17

В прошлом году на реализацию программы «Развитие физической культуры и спорта в Курганской области» из бюджета региона было выделено около 552 млн рублей. По словам начальника Управления по физической культуре, спорту и туризму Александра Васильева, увеличенные по поручению губернатора объемы финансовой поддержки физкультуры и спорта позволили зауральским спортсменам добиться значительных успехов.

Так, в 2016 году на межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях они завоевали 1111 медалей, что на 281 награду больше, чем годом ранее. 50 спортсменов входят в сборные команды страны. По итогам Всероссийских зимних сельских спортивных игр команда Зауралья заняла первое место в своей группе и четвертое в общекомандном зачете.

Значительная часть финансирования направлена на ремонт и реконструкцию спортобъектов. В рамках проекта «500 шагов до спортплощадки» из областной казны местным бюджетам на устройство спортивных площадок в прошлом году выделено 4 млн рублей. Совершенствуется и материально-техническая база спортобъектов.

«Каждый год мы значительно увеличиваем финансирование по вашему направлению. Нужно сделать так, чтобы нареканий со стороны спортивной общественности не было, – отметил, выслушав доклад, губернатор Зауралья Алексей Кокорин. – Должна быть разъяснительная информация, открытость по финансированию программ. Хорошо, что распределение средств у вас ведется на демократичной основе, когда все спортивные федерации принимают участие».

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 17.04.17

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