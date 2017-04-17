Зауральцам расскажут, как получить жилищно-коммунальные выплаты

Публикации за 17.04.17

18 апреля в Главном управлении социальной защиты Курганской области будет организована работа «горячей телефонной линии» для населения. Она посвящена вопросам предоставления жилищно-коммунальных выплат отдельным категориям граждан, сообщают в пресс-службе регионального кабмина.

На вопросы дозвонившихся будут отвечать специалисты отдела по делам ветеранов и руководители Управлений соцзащиты населения. Время работы «горячей линии» – с 8.00 до 12.00.

В Кургане «горячая линия» будет работать по телефонам: 8(3522) 45-90-92, 45-91-51, 45-91-12.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 17.04.17

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