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Курган

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Публикации за 18.04.17

Фестиваль «Мечта о полете» в Кургане посетят две тысячи зрителей

Фестиваль «Мечта о полете» в Кургане посетят две тысячи зрителей

С 20 по 24 апреля в Кургане пройдет четвертый международный фестиваль театров кукол «Мечта о полете». Местом встречи станет театр «Гулливер». О том, какие события запланированы в рамках театрального праздника, накануне рассказали директор театра Елена Третьякова и начальник Управления культуры региона Владимир Бабин.

По словам последнего, в этом году фестиваль соберет более двух тысяч зрителей и 58 гостей и участников из России, Сербии, Сирии, Греции, Польши и Казахстана. Тема фестиваля – спектакли-легенды. «Гулливер», например, представит постановку «Ваня Датский». В репертуаре театра она давно – с 1993 года. Свои «проверенные» спектакли также представят российские и зарубежные театры.

Всего в рамках фестиваля запланировано около 40 мероприятий – это мастер-классы, творческие встречи, лекции по современному искусству, а также выставка театральных кукол.

Также, отмечают в пресс-службе главы Зауралья, на фестиваль приедет режиссер из Сирии. Он проведет мастер-классы для актеров, а театр «Гулливер» подарит ему набор перчаточных кукол (персонажей русских народных сказок) для детей из детского творческого коллектива города Дамаска. Планируется, что после фестиваля вместе с сирийским режиссером курганские актеры будут работать над новой постановкой.

Напомним, международный фестиваль театров кукол «Гулливер» проводит с 2008 года.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 17.04.17

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