Число желающих переселиться в Зауралье превысило планы

Публикации за 18.04.17

В 2016 году с заявлением об участии в программе переселения соотечественников из-за рубежа обратились свыше 200 человек из восьми государств, что в 2,7 раза превысило планы региона. С учетом членов семей заявителей в область прибыло 425 человек. Такие данные озвучил начальник главного управления по труду и занятости населения Зауралья Игорь Ксенофонтов. Разговор состоялся в рамках заседания межведомственной комиссии при правительстве области по оказанию содействия добровольному переселению в регион соотечественников, проживающих за рубежом.

Как было отмечено, самыми востребованными для места жительства стали Курган, Кетовский район и город Шадринск. В основном, к переезду готовы граждане с 18 до 40 лет, наиболее востребованные на рынке труда. Высшее или неполное высшее образование имеют 27% участников программы, среднее специальное образование – 38%. При этом они занимают вакансии, которые долгое время оставались свободные.

Всем зарегистрированным на территории Курганской области в 2016 году в индивидуальном порядке оказано содействие в жилищном обустройстве.

В 2017 году участниками программы соотечественников смогут стать 190 человек. В феврале этого года заключено Соглашение о предоставлении в 2017 году субсидии из федерального бюджета бюджету Курганской области в сумме 703,9 тысячи рублей.

Добавим, что всего в прошлом году на программу было выделено 2,8 млн рублей из федерального и областного бюджетов.Общий объем ее финансирования в текущем году составит 1,2 млн рублей.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 18.04.17

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