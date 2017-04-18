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Курган

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Публикации за 18.04.17

Экс-полицейского из Кургана обвиняют в обезображивании человека

Экс-полицейского из Кургана обвиняют в обезображивании человека

29-летний курганец, ранее служивший в рядах полиции, вскоре окажется на скамье подсудимых. Уголовное дело в отношении него в ближайшее время будет передано в суд. Мужчина обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких телесных последствий потерпевшему.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Курганской области, в ходе предварительного следствия установлено, что в июне 2016 года обвиняемый доставил административно задержанного в отдел полиции. Находясь на крыльце перед дверью, он из личных неприязненных отношений схватил задержанного за шею сзади и ударил лицом об дверь. В результате тот получил тяжкий вред здоровью, выразившийся в неизгладимом обезображивании лица. В настоящее время обвиняемый уволен из органов внутренних дел.

Источник добавляет, что за совершение данного преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 18.04.17

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