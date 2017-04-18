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Курган

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Публикации за 18.04.17

Тобол растет. За сутки вода под Курганом прибавила еще 45 см

Тобол растет. За сутки вода под Курганом прибавила еще 45 см

Судя по динамике роста уровня воды в крупных зауральских реках, паводок в регионе все ближе. За минувшие сутки Тобол у Кургана подрос на 45 см, уровень воды над нулем поста составляет 379 см.

По данным сайта областного правительства, выше по течению у села Звериноголовское рост составил 8 см, еще выше в реке Уй у Усть-Уйского – плюс 15 см.

Под Шадринском и Далматово Исеть «сбросила» 3 и 4 см соответственно, а вот под Катайском прибавила 25 см. В районе села Мехонское рост составил 7 см. Миасс у Гаргаполья подрос на 9 см, уровень воды тут составляет 399 см.

Курган, Марианна Шведова

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