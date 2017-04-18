Тобол растет. За сутки вода под Курганом прибавила еще 45 см

Публикации за 18.04.17

Судя по динамике роста уровня воды в крупных зауральских реках, паводок в регионе все ближе. За минувшие сутки Тобол у Кургана подрос на 45 см, уровень воды над нулем поста составляет 379 см.

По данным сайта областного правительства, выше по течению у села Звериноголовское рост составил 8 см, еще выше в реке Уй у Усть-Уйского – плюс 15 см.

Под Шадринском и Далматово Исеть «сбросила» 3 и 4 см соответственно, а вот под Катайском прибавила 25 см. В районе села Мехонское рост составил 7 см. Миасс у Гаргаполья подрос на 9 см, уровень воды тут составляет 399 см.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 18.04.17

Экс-полицейского из Кургана обвиняют в обезображивании человека. / Число желающих переселиться в Зауралье превысило планы. / Фестиваль «Мечта о полете» в Кургане посетят две тысячи зрителей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»