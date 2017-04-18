В Зауралье забрали права у пяти «официальных» алкоголиков

Публикации за 18.04.17

В Белозерском районе Зауралья прокуратура в судебном порядке потребовала прекращения действия прав управления транспортными средствами, которые были предоставлены водителям, страдающим алкоголизмом. Таких было выявлено сразу пять.

Как поясняют в пресс-службе прокуратуры области, во время проверки соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения было установлено, что на учете у врача-нарколога Белозерской центральной районной больницы состоят пять граждан, страдающих алкоголизмом. При этом все они, в нарушение требований действующего законодательства, имеют право на управление транспортными средствами.

По результатам проверки прокурором района в Белозерский районный суд направлены исковые заявления о прекращении действия права на управление транспортными средствами указанных граждан. Все иски рассмотрены и удовлетворены.

Курган, Марианна Шведова

Курган. Другие новости 18.04.17

Губернатор Зауралья выступит с докладом на заседании Госсовета. / Тобол растет. За сутки вода под Курганом прибавила еще 45 см. / Экс-полицейского из Кургана обвиняют в обезображивании человека. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»