В Зауралье заложат камень в честь основателя машиностроения / Торжественные мероприятия продлятся два дня

Публикации за 18.04.17

20 и 21 апреля в Кургане пройдут торжественные мероприятия, посвященные 140-летию со дня рождения Сергея Балакшина – энергетика, конструктора гидротурбин и основателя машиностроения в Зауралье. Они организованы департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики.

Ожидается, что в мероприятиях примут участие первые лица Зауралья, гости из ближнего зарубежья, представители науки и промышленности.

Череда событий откроется Международной научно-технической конференцией «Машиностроение – основа развития промышленности», которая состоится в конференц-зале Курганского государственного университета. Начало: в 11-00 20 апреля.

На 21 апреля запланированы осмотр экспозиции Курганского областного краеведческого музея, экскурсия по памятным местам жизни и деятельности Сергея Балакшина, посещение музея ОАО «Кургансельмаш».

Финальным мероприятием станет закладка камня в честь известного промышленника Сергея Балакшина перед центральным входом в здание департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области. Планируется, что в ней примет участие губернатор Алексей Кокорин, председатель областной Думы Дмитрий Фролов, представители промышленности. Приглашаются все желающие. Начало церемонии: 15-00.

Курган. Другие новости 18.04.17

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